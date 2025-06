Le comunali trainano anche il referendum. In Sardegna in sei Comuni è stato superato il quorum del 50%, e in cinque di questi si votava anche per le amministrative.

A Nuoro affluenza al 59,19%, a Monastir 54,06%, a Soleminis 59,93%, a Luras 60,75% e a Oniferi 53,45%. A sorpresa, quorum raggiunto anche a Lodine, unico centro sardo dove nonostante non si votasse per le comunali il 51,53% dei cittadini si è recato alle urne a ritirare le cinque schede del referendum.

Si è votato per le comunali ma senza raggiungere il quorum per il referendum invece a Cardedu (47,78%) e a Goni (8,74%, dato comunque superiore all’affluenza per le amministrative sotto l’1%).

Questi invece i risultati dell’affluenza nelle principali città dell’Isola: Cagliari 32,57%, Sassari 31,37%, Quartu 25,61%, Olbia 20,52%, Oristano 29,3%, Carbonia 31,73%.

