Paolo Truzzu sarà il candidato alle regionali dell’intera coalizione di centrodestra.

Ne è sicuro Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di FdI che, intervistato Affariitaliani.it, sottolinea il peso elettorale del suo partito («Oggi per gli italiani è la forza politica più credibile»), e apre al terzo mandato per i presidenti di Regione, che la Lega chiede a gran voce per riconfermare Zaia alla guida del Veneto.

«Paolo Truzzu è una persona straordinaria, preparata culturalmente e amministrativamente. Ha un elevato gradimento e guida molto bene il capoluogo della Sardegna», afferma Rampelli, sottolineando che il sindaco di Cagliari è persona «di specchiata onestà e laboriosità».

«Sul suo nome sono certo che ci sarà tutta la coalizione», conclude il deputato a proposito delle regionali sarde.

Poi apre alla Lega: «Si può anche discutere sull’eliminazione del vincolo dei due mandati per presidenti di Regione».

