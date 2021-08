“I Progressisti non parteciperanno più ai Question Time”. Così il capogruppo Francesco Agus in Aula durante la seduta dedicata a interrogazioni e interpellanze.

L’esponente dell’opposizione ha spiegato che “nella scorsa seduta abbiamo presentato un’interrogazione riguardante lo stato delle servitù militari, ebbene, non ci è stata fornita alcuna risposta in Aula, e nel mese successivo non è arrivata una risposta scritta”. Secondo Agus “il Question Time ha un senso se i gruppi consiliari possono ricevere risposte in Aula, ma se le risposte sono a discrezione della Giunta che si riserva di replicare quando è preparata e fa finta di nulla quando non ha le risposte, è evidente che il Question time non serve più”.

Tra i temi all’ordine del giorno oggi, tanti di carattere sanitario: le criticità del Centro sclerosi di Cagliari, i dispositivi Free Style in favore dei pazienti diabetici per il rilevamento dei livelli di glicemia nel sangue.

