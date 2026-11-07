Progressisti pronti per le elezioni politiche. Con un programma essenziale: lotta al carovita, stipendi, lotta all'evasione. Il voto in Brasile e negli Stati Uniti (midterm) ha rafforzato l'ottimismo dello schieramento progressista.

E si consolida il patto con il Pd si consolida in vista del voto: «Noi siamo l'ala sinistra», hanno detto nel corso di una conferenza stampa il segretario regionale e sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, la deputata Francesca Ghirra, l'assessore regionale dell'Agricoltura Francesco Agus. «L'esito del voto negli Usa avrà ripercussioni anche in Italia. La destra al governo non ha dato risposte agli italiani. Dobbiamo costruire un'alternativa forte».

Sulla Giunta Todde: «Siamo alleati fedeli ma ora occorre affrontare con vigore le emergenze legate a sanità, trasporto aereo e le sofferenze delle aree interne che hanno bisogno di presidi sanitari e di servizi», ha dichiarato Zedda. Una conferma: Francesca Ghirra sarà la candidata di punta dei Progressisti alle politiche. «Non mi candido», ha ribadito il sindaco di Cagliari.

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