Salta tra le polemiche la nomina alla presidenza dell'Anac.

Il leghista Trifone “Nuccio” Altieri designato quale nuovo presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dal Governo non assumerà l’incarico.

Le opposizioni avevano scritto alla presidente del Consiglio GIorgia Meloni sottolineando la sua “incompatibilità” dovuta all'incarico di Altieri come responsabile Difesa della Lega. Ma Meloni aveva risposto «Era nelle nostre competenze». E il vicepremier Salvini aveva assicurato: «Conto che tutto sia regolare». Nella tarda serata di ieri è stato però lo stesso Altieri a ritirare la sua disponibilità: «Ringrazio il governo, ma ho deciso così per opportunità politica, istituzionale e personale».

Ora il Consiglio dei ministri dovrà avviare una nuova

procedura di nomina, assieme a quella – contestata anch’essa dal centrosinistra - del deputato della Lega Giulio Centemero a commissario della Consob.

(Unioneonline)

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