È scontro tra la Commissione Ue e il Governo sul decreto che prevede un tetto per gli stranieri a scuola. L'organismo europeo ha ricordato che i trattati Ue vietano ogni forma di «discriminazione in base alla nazionalità», sia «diretta» che «indiretta». La discriminazione per nazionalità è «ammessa dal diritto Ue» solo «in presenza di una deroga prevista dal trattato» per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Ma dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nessun ripensamento: «Il problema non esiste. Il governo va avanti senza esitazioni». Anzi, pone l'accento sul fatto che «l'istruzione non è una norma di competenza esclusiva della Ue» rimarcando che «la norma è a favore della integrazione: si riferisce a quegli stranieri che non conoscono la lingua e dunque non realizza alcuna discriminazione».

Valditara rincara la dose: «Nella gran parte dei Paesi europei gli studenti stranieri di primo arrivo sono addirittura inseriti in classi separate». Ad appoggiare la posizione del ministro è il collega di partito, il senatore Roberto Marti, per il quale il decreto «non applica alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sulla cittadinanza, ma interviene sul livello di competenza linguistica». Opposta la posizione del Pd che chiede al presidente Meloni di ritirare il decreto prima che sia l'Europa a imporglierlo. Per il capodelegazione del Pd Nicola Zingaretti il decreto «non è solo fuori da ogni buon senso e dalla realtà delle nostre scuole: è anche fuori dai trattati europei».

«Apprendiamo con piacere che Bruxelles ha evidenziato quanto noi ribadiamo da tempo» afferma il presidente nazionale Dirigentiscuola Attilio Frattam che aggiunge: «Il provvedimento, fra l'altro, potrebbe anche ledere l'autonomia delle scuole, e attesta una sostanziale sfiducia del legislatore nei confronti dei dirigenti scolastici, che sanno perfettamente come formare classi adeguate alle concrete situazioni del territorio». Molti sindacati sono sulla stessa posizione. «La Commissione europea ci ha dato ragione e ha dato soprattutto ragione alla Costituzione italiana» ha evidenziato la segretaria Flc Cgil Gianna Fracassi. Quello della Commissione Ue, per il presidente dell'Anief Marcello Pacifico deve essere visto «come un sollecito per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio» e lo si può fare soltanto «aumentando gli insegnanti deputati all'educazione della lingua italiana agli stranieri».

(Unioneonline)

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