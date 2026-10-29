La Giunta regionale ha approvato oggi la Finanziaria 2027-29, che ora può approdare in Consiglio regionale con l’obiettivo di arrivare all’ok definitivo entro il 31 dicembre ed evitare l’esercizio provvisorio.

«Abbiamo fatto la nostra parte per consentire al Consiglio regionale di esaminare e discutere la manovra con i tempi necessari e arrivare al voto definitivo entro l’anno. È un obiettivo fondamentale, perché evitare anche un solo mese di esercizio provvisorio significa permettere alle strutture regionali di utilizzare fin dall'inizio dell'anno tutte le risorse disponibili e di spenderle al meglio», rivendica l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni.

«Questa manovra – precisa il vicepresidente della Giunta - completa il lavoro avviato con la consistente variazione triennale approvata ad agosto, che ha destinato risorse significative al 2026 e alle annualità successive. È stata, di fatto, una prima parte sostanziale della manovra finanziaria, che oggi completiamo con un provvedimento essenzialmente di manutenzione, dando continuità alle scelte già fatte».

Il provvedimento si inserisce in un contesto finanziario «incerto», visto che anche la legge di bilancio nazionale è stata approvata in Cdm ma deve passare dalle Camere. «In assenza di un quadro definitivo delle decisioni del Governo, non è ancora possibile quantificare con precisione i trasferimenti statali né le risorse che la Regione dovrà destinare alle spese obbligatorie, a partire dall'adeguamento del Fondo sanitario regionale a quello nazionale. Una situazione che impone prudenza e limita, in questa fase, la possibilità di prevedere ulteriori interventi di spesa».

(Unioneonline)

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