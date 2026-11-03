Il rinnovo delle commissioni permanenti del Consiglio regionale slitta di quarantotto ore. Il presidente Piero Comandini ha mandato una nuova convocazione per giovedì alle 10. La ragione? L’hanno spiegata i capigruppo di maggioranza al termine dell’ultimo tavolo riunito stamattina per superare lo stallo.

«Abbiamo avuto la necessità di un rinvio delle votazioni previsto per oggi», ha detto il capogruppo dem Roberto Deriu, «per poter valutare una novità importante, una nuova proposta arrivata dal gruppo del Movimento Cinquestelle e che vogliamo prendere nella più seria considerazione».

Davanti ai microfoni i capigruppo non hanno specificato la natura della proposta. Secondo quanto emerge, il M5S - che sembrava destinato dopo le ultime interlocuzioni a perdere la commissione Bilancio e a rimanere alla guida della sola commissione Urbanistica - avrebbe avanzato l’ipotesi di conservare la presidenza della terza con il segretario del partito Alessandro Solinas e di sacrificare invece la presidenza di Roberto Li Gioi all’Urbanistica. In questo modo i pentastellati resterebbero comunque con una sola casella, il Bilancio. Il Pd con tre (Autonomia, Sanità, Urbanistica, Avs con una (Istruzione) e Orizzonte Comune con le Attività produttive.

© Riproduzione riservata