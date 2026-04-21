Corsa a tre per la guida del Comune di Ossi, dove sono in programma le amministrative del 7 e 8 giugno. I candidati a sindaco - Pasquale Lubinu, Maddalena Corrias e Vittorio Cau - guidano le liste rispettivamente di "Insieme Per Ossi", "Forza del Popolo" e "Viviamo Ossi".

L’ultima novità è rappresentata dall’ingresso di Corrias nella sfida per la fascia tricolore, un gruppo politico che si ispira allo slogan nazionale “No vax, no euro, no war” e sui temi della zona franca. In campo anche Cau, presidente dell’Associazione culturale Deris Oe e Crasa nata per diffondere la cultura musicale sarda, veterano della politica legato al centrosinistra, fu eletto per la prima volta nel 1985, una esperienza cominciata dall’età di 21 anni. Il suo competitor il sindaco uscente Lubinu, si presenta con una serie di opere pubbliche, alcune concluse altre in fase di realizzazione. Ciascuno di loro è sostenuto da una lista di aspiranti al consiglio comunale, una vera sfida in un paese di circa 5.600 abitanti.

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