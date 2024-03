Pietro Pittalis è il nuovo segretario di Forza Italia in Sardegna, nominato da Antonio Tajani.

«Ringrazio il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, il presidente Paolo Barelli e tutta Forza Italia per la nomina - commenta il deputato - che ribadisce la volontà del mio partito di dare sempre più importanza alle realtà territoriali. Per la Sardegna diamo riconoscimento anche alle aree provinciali di Gallura, Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente oltre all'impegno rinnovato per Nuoro, Sassari, Oristano e ovviamente Cagliari».

Pittalis subentra a Ugo Cappellacci, che nei giorni scorsi, dopo la vittoria di Todde alle regionali, aveva comunicato l’intenzione di fare un passo indietro.

Tajani, ha aggiunto Pittalis, «ha riconosciuto l’opportunità di celebrare anche in quattro nuove province i congressi del partito valorizzando le specificità di ognuna». Si tratta di «un segnale d’attenzione particolare alla Sardegna e per questo siamo già all’opera per dare continuità a quanto fatto da Cappellacci. Continueremo nel valorizzare il territorio sardo con tutti gli iscritti, gli amministratori che saranno fondamentali nell’opera di radicamento».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata