La fase finale del congresso del Pd sardo verso lo slittamento al 2022, dunque dopo la celebrazione dei congressi provinciali.

Mancano infatti poche ore alla scadenza per la presentazione dei candidati alla segreteria dem in vista delle primarie del 12 dicembre, ma le correnti non sono ancora riuscite a convergere su un nome condiviso, tra i quattro circolati in queste settimane (Romina Mura, Carla Medau, Luigi Lotto e Piero Comandini).

Salvo sorprese dell’ultima ora, dunque, tutto sembra rimandato ai mesi di gennaio e febbraio.

