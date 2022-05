Sarà corsa a 4 per la carica di sindaco a Oristano, unico comune capoluogo di provincia tra i 65 centri della Sardegna chiamati al voto nell’election day del 12 giugno, quando si voterà anche per il referendum sulla giustizia.

Oggi alle 12 è scaduto il termine della presentazione delle liste, sono 15 quelle depositate a Oristano per quattro candidati sindaci. Sergio Locci e Filippo Murgia sono sostenuti da due liste civiche, Efisio Sanna corre per il centrosinistra, Massimiliano Sanna per il centrodestra che si è ricompattato all’ultimo minuto dopo la mediazione di Solinas.

Complessivamente sono circa 200mila i sardi che dovranno esprimersi nella scelta dei loro rappresentanti nei piccoli e grandi centri, tra i quali solo due con oltre 15mila abitanti (Oristano e Selargius) dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno.

Nell’elenco ci sono tuttavia alcuni importanti centri costieri come Pula, Bari Sardo, Arzachena, Stintino, Carloforte. Si vota anche a Portoscuso, dove si trova il polo industriale di Portovesme, e Tresnuraghes, uno dei comuni colpiti dal maxi incendio nel Montiferru.

In provincia di Oristano si vota in 19 comuni, in quella di Sassari in 16, nel Sud Sardegna in 14, nel Nuorese in 13. Tre invece i comuni della Città Metropolitana di Cagliari coinvolti.

