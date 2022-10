A Palazzo Madama via alle 10.30 alla prima seduta della XIX legislatura. Liliana Segre in veste di presidente, ruolo che compete alla senatrice più anziana presente, dirà che la seduta è aperta e pronuncerà il suo discorso. Terminato l’intervento l'Aula verrà quindi sospesa, per poi riaprire i lavori aperti ai 26 senatori subentranti, che verranno indicati dalla Giunta per le elezioni.

A quel punto inizia la prima votazione, con la chiama in ordine alfabetico per l'elezione del presidente del Senato.

LA DIRETTA:

