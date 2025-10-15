«Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza della Corte Costituzionale, che mette la parola fine a mesi di polemiche e tentativi di delegittimazione da parte della destra in Regione Sardegna. La Consulta è stata lapidaria: il Collegio di garanzia elettorale aveva esorbitato dai propri poteri nel disporre la decadenza della Presidente Alessandra Todde, ledendo l'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione Autonoma della Sardegna».

Lo afferma, in una nota, il senatore del Pd Marco Meloni. «È una decisione che ristabilisce il rispetto delle regole e della volontà popolare, smentendo chi ha provato a forzare le regole per convenienza politica».

«Oggi la Sardegna può guardare avanti con il risanamento e le riforme, forte di una guida legittima e di un pronunciamento che difende l'autonomia regionale e la stabilità democratica delle sue istituzioni», conclude l'esponente del Pd.

(Unioneonline)

