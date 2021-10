Quasi quattro milioni di giovani da 18 ai 24 anni potranno finalmente votare anche per eleggere i senatori. Il presidente Sergio Mattarella ha promulgato la legge di riforma costituzionale che sin dalle prossime elezioni politiche metterà fine ad una asimmetria sul voto delle due Camere della quale si discute da decenni.

Fino ad oggi per il Senato possono votare solo i cittadini che hanno compiuto 25 anni, cosa che ha effetti sulla diversa composizione delle due Assemblee. E che secondo diversi costituzionalisti è una delle maggiori cause della difficoltà di trovare maggioranze efficaci in Senato.

Un nuovo bacino di voti che entra in gioco per la formazione dei nuovi governi e che dà voce alla parte più giovane e dinamica del Paese. Resta una piccola riforma che si inserisce nel decennale di battito sul bicameralismo perfetto, che Renzi cercò di superare con una riforma però bocciata dagli elettori.

Impossibile prevedere quali forze politiche potranno trarre maggior beneficio dall'irruzione giovanile sul Senato, secondo molti a crescere sarà l’astensionismo. A causa dall'indebolimento delle ideologie e per l'insufficienza dell'educazione civica e politica nelle scuole italiane.

Negli anni 80 circa l'80% dei giovani europei si dichiaravano politicamente ben orientati; ora lo sono appena il 30%; percentuale che crolla al 10% per l'adesione a partiti politici nella fascia 15-24 anni.

Ma la discrepanza era da sanare e i dati lo confermano: in occasione delle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018, i cittadini chiamati alle urne per l'elezione della Camera dei deputati sono stati 46.600.000 circa, a fronte dei circa 42.900.000 chiamati a concorrere all'elezione del Senato, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori, pari a circa l'8% degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati.

Sorprende il fatto che il Parlamento non abbia affrontato un’altra norma, strettamente collegata a quella approvata e da molti giudicata anacronistica. Parliamo del diritto di elettorato passivo, che pone ancora il limite di 40 anni per essere eletto senatore.

(Unioneonline/L)

