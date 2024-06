Marco Benucci e Ombretta Ladu, il primo con 1204 voti, la seconda con 1142 preferenze, sono la coppia dei record nella campagna elettorale appena conclusa per il Comune di Cagliari.

Candidati nelle liste del PD, i due neo consiglieri comunali, provenienti dal vivace modo dell’associazionismo dello stesso PD, di iniziative politiche e culturali ne avevano già condivise numerose, fianco a fianco a promuovere occasioni di incontro e dibattiti pubblici sui diversi temi dell’attualità politica, con i loro rispettivi centri studi “Aldo Moro” e “Nelson Mandela".

Esattamente le stesse associazioni in cui operano sia Fiorella Carrus che Riccardo Cabras, i due eletti PD più votati per la municipalità di Pirri.

Per Benucci e Ladu, non solo la soddisfazione di essere stati eletti come più votati della loro lista (solo Edoardo Tocco, candidato in Forza Italia, ha preso più voti a Cagliari, raggiungendo le 1278 preferenze), ma anche di avere superato il precedente record di voti, raggiunto nelle liste PD dI Cagliari, di Matteo Lecis Cocco Ortu che nel 2019 raggiunse le 1095 preferenze.

Nella stessa lista PD, anche Davide Carta, con 1041 preferenze, supera la soglia dei 1000 voti, poi, a seguire Marta Mereu con 843, Rita Polo con 754 e Giuseppe Macciotta con 743 voti, chiude l’elenco degli eletti.

