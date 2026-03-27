Pieno clima elettorale a Maracalagonis in vista del voto per il rinnovo del Consiglio comunale previsto per il 7 e 8 giugno prossimi. La fine della legislatura è stata anticipata di 70 giorni con la bocciatura del bilancio. A giorni dovrebbe arrivare il Commissario. Ed intanto va avanti la campagna elettorale con una accelerazione per il varo delle liste. La sindaca uscente Francesca Fadda, come è noto, ha già annunciato la sua lista con lei nuovamente candidata alla massima carica. Si chiamerà, “Vivere Maracalagonis” come nelle precedenti elezioni comunali del 2020. Un annuncio già fatto oltre un mese fa.

«La lista-ha detto ieri-è quasi pronta. Sarà rinnovata con tanti nome presenze e con la candidatura di alcuni degli assessori uscenti. Niente nomi, al momento. Posso solo aggiungere- chiude Fadda- che presenteremo un programma con diverse idee e progetti».

Altre liste? L’ex assessore all’urbanistica ed ex vice sindaco Antonio Melis, potrebbe scendere in campo con uno schieramento che potrebbe abbracciare numeri e progetti dei nove consiglieri comunali dimessisi avant’ieri sera dopo la bocciatura del bilancio.

«La mia candidatura a sindaca l’ho già proposta nel recente passato – dice Melis – . Ovviamente alla luce di quanto accaduto, non è certamente esclusiva e unica. Sarà invece giustamente messa a confronto con altre eventuali candidature e alla sintesi del gruppo che dovrà scegliere la figura e il nome da proporre agli elettori».

Melis parla anche di priorità per la prossima legislatura. «Adeguamento del Puc al Pnrr, la gestione della Fondazione Polisolidale, la valorizzazione del territorio e dei litorali e il rilancio dell’economia locale».

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