Ossigeno per i Comuni: la manovra appena approvata porta il fondo unico degli enti locali a 670 milioni di euro annui, un traguardo mai raggiunto prima. È questo l’intervento più qualificante della seconda Finanziaria della legislatura che ha ottenuto il via libera evitando il secondo mese di esercizio provvisorio. Ora, spiega l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, «saremo finalmente in grado di non spendere più in dodicesimi e di sbloccare i pagamenti, tutto può funzionare al meglio». Ora, intanto, «ci apprestiamo ad affrontare la variazione di bilancio triennale che poi è il cuore pulsante delle manovre finanziarie della legislatura».

Variazione che in Giunta dovrebbe passare tra la fine di febbraio e i primi di marzo (l’approdo in Aula è previsto in primavera), e dove saranno utilizzate le risorse rese disponibili dall’accordo con lo Stato firmato a dicembre. Obiettivo della maggioranza: portare avanti politiche di legislatura e rafforzare ulteriormente gli interventi esistenti. Nella variazione dovrebbero anche essere stanziati di nuovo i trenta milioni di euro che la Regione intende investire per avere un ruolo di primo piano nella fusione degli aeroporti sardi.

