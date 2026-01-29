«Il Ponte va fatto, poi si può forse fare qualche anticipazione, vedremo cosa si può fare: ci sono tante proposte e si valuteranno tutte, compresa quella. Ma bisogna prima quantificare i danni, capire quanto serve e dove serve: tutte le proposte sono utili».

A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che da Bruxelles ha rispostosto a una domanda sull'uso dei fondi del Ponte sullo Stretto di Messina per le regioni colpite dal maltempo.

«C'è una straordinaria mobilitazione del governo, i 100 milioni sono solo un intervento iniziale. Sarò lunedì in Sicilia, Calabria e Sardegna per incontrare le imprese che hanno subito danni e che devono essere sostenute, così come abbiamo fatto in Emilia-Romagna», ha spiegato Tajani.

(Unioneonline)

