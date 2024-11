Alla fine, la variazione di bilancio che approderà domani in Aula ammonterà a circa 630 milioni di euro, cento in più di quelli inizialmente previsti. L’ha confermato l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni al termine di un vertice di maggioranza fiume al quale hanno partecipato la presidente della Regione Alessandra Todde, i capigruppo del Campo largo e gli assessori. «Abbiamo discusso degli emendamenti degli assessorati e delle misure indispensabili - ha dichiarato la governatrice - comprese quelle sulla sanità con l'obiettivo di alleviare la sofferenza più sentita da parte dei sardi», Inoltre, «abbiamo stanziato i fondi per l’ultimo evento drammatico dell’alluvione nell’Isola».

Sul ddl Aree idonee, «c’è il tema della sentenza della Consulta sulla moratoria prevista per il 12 dicembre. Non vogliamo che la valanga di autorizzazioni che siamo riusciti a sospendere torni indietro perché non abbiamo concluso l’iter legislativo sulle aree idonee».

Todde sarà in Umbria nei prossimi giorni per sostenere il candidato del Campo largo: «Andrò a nome del M5S, noi come M5S siamo in un contesto in cui stiamo cambiando pelle». Quindi, ha aggiunto in merito ai rapporti col Pd, «quando si affronta un percorso di costituente e prima di fare alleanze strutturali dobbiamo pensare a chi si è e a quale percorso si intende intraprendere».

Sull’eventualità di una verifica di Giunta all’inizio del prossimo anno: «La maggioranza è coesa, dobbiamo parlare dei problemi dei sardi, se parlassimo di ipotesi di rimpasto saremmo incoscienti. Siamo una maggioranza seria e ci comporteremo come tale»

