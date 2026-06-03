Maggioranza riunita a Villa Devoto: vertice fiume su energia, Rwm e manovraSi parla anche dell’abbattimento della tassa aeroportuale e di misure ad hoc per le imprese messe in crisi dal caro carburante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Partecipano la presidente Alessandra Todde, gli assessori, i segretari e i capigruppo del Campo largo.
All’ordine del giorno il piano energetico regionale, ma anche il caso Rwm e varie ed eventuali. Il terzo punto comprende, in particolare, l’esame di emendamenti alla variazione di bilancio riguardanti, secondo quanto emerge, l’abbattimento della tassa aeroportuale per la stagione invernale ma anche misure ad hoc per le aziende in ginocchio per il caro carburante legato alla crisi internazionale.
Il tavolo è iniziato alle 15 ed è ancora in corso.