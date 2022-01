È morto questa mattina all’alba Giovanni Desini, ex assessore e consigliere regionale, ex presidente della Provincia di Sassari e per decenni figura di spicco del Psdi sardo.

Nella giunta regionale era entrato con Mariolino Floris, che gli aveva assegnato la delega ai Trasporti, incarico ricoperto fino al 30 ottobre 1991 e rinnovato fino all’ottobre 1992 dal nuovo presidente Antonio Cabras.

Desini, 85 anni, detiene un record difficilmente eguagliabile: per 39 anni consecutivi, fino al 2001 quando ha lasciato la sua eredità politica al figlio Roberto, è stato consigliere comunale a Sennori, suo paese di origine per il quale ha speso l'impegno politico di una vita.

Sabato mattina, nella sala del Consiglio comunale, verrà allestita la camera ardente. Il funerale verrà celebrato domenica alle 11 nella chiesa di San Basilio Magno.

