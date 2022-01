Il presidente della Camera Roberto Fico ha proposto il parcheggio di via della Missione come seggio elettorale in modalità drive in per i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena.

L’idea per permettere a tutti di partecipare all’elezione del Capo dello Stato necessita tuttavia di una norma del governo. Questa scelta logistica, viene chiarito, assicura la segretezza, la contestualità e la sicurezza del voto proprio come in Aula, ed è coerente con le disposizioni costituzionali a presidio della libertà del parlamentare.

Nel seggio allestito nel parcheggio di Montecitorio opererebbero due deputati segretari assistiti da funzionari di Montecitorio.

Tuttavia c’è bisogno di una norma del governo, che deve agire immediatamente viene chiesto da più parti, anche perché le operazioni di voto prendono il via lunedì.

Sarà lo stesso Fico a chiedere all’esecutivo un atto normativo che consenta lo spostamento dei positivi e l’allestimento di un seggio drive in a via della Missione.

(Unioneonline/L)

