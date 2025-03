Lo scalo di Alghero sarebbe il più esposto ad un eventuale disimpegno di Ryanair. Per questo i capigruppo della Lega nei consigli comunali di Alghero, Olbia e Cagliari, hanno sottoscritto una mozione urgente per l’abolizione della tassa d’imbarco.

Michele Pais, Alberto Zedde e Alessandra Zedda ritengono che un allontanamento della compagnia low cost avrebbe gravissime ripercussioni sia dal punto di vista economico che sociale.

«L’addizionale comunale oggi risulta una tassa insostenibile non solo per le compagnie low cost ma anche per le compagnie aeree che operano tratte in regime di continuità territoriale», continuano i consiglieri comunali.

«Come Regione autonoma abbiamo la possibilità di eliminare totalmente questo inutile balzello, senza particolari costi da parte della Regione, seguendo l’esempio del Friuli Venezia Giulia Abruzzo e Calabria, che non hanno avuto esitazioni ad eliminarlo, sia per le low cost che per le compagnie che operano in regime di continuità territoriale».

