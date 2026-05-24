Circa 2600 abitanti e 2100 elettori. Sono due le liste che il 7 e l'otto si contenderanno il voto a Burcei per l'elezione del sindaco e dei consiglieri. La lista "ViviAmo Burcei", presenta candidata sindaca Maria Clotilde Scalas, assessore uscente, insegnante. La lista "Nuovi orizzonti per Burcei", propone a sindaco Marcello Malloru, consigliere comunale uscente, ingegnere. I due schieramenti si presentano con 12 candidati a consigliere ciascuno.

Lista "VIviAmo BURCEI". Parla la candidata a sindaca Maria Clotilde Scalas. «La scelta di candidarmi alla carica di sindaco scaturisce dal voler dare continuità al lavoro della consiliatura uscente, nella quale ho ricoperto il ruolo di assessore alle Politiche sociali, istruzione e sanità, durante la quale ho e abbiamo lavorato molto e molto ancora devo e dobbiamo lavorare. Abbiamo idee e obiettivi già programmati, per i quali il tempo del mandato elettorale non sempre è sufficiente per la loro concretizzazione. Questa nuova competizione- ha aggiunto Scalas- ci vede interessati soprattutto al miglioramento della qualità della vita nel nostro paese, noi puntiamo sui servizi come: l'incremento dei servizi ambulatoriali anche con il supporto della telemedicina; servizi per famiglie, bambini e persone con disabilità; valorizzazione di tutti gli impianti sportivi; laboratori educativi e di sensibilizzazione sociale; incentivazione alle uscite didattiche per i ragazzi e ai viaggi per gli anziani; corsi di formazione e sostegno per agricoltori e imprenditori; raccolta differenziata più efficiente; miglioramento della viabilità urbana e della segnaletica; realizzazione della caserma dei carabinieri. Siamo una squadra composta da giovani e adulti, laureati e diplomati, alcuni di noi già amministratori che forti dell'esperienza maturata in questi anni hanno l'obiettivo di coinvolgere sempre più giovani ad interessarsi e tutelare la gestione del bene comune».

Questi i componenti della lista ViviAmo Burcei. Candidata a sindaca Maria Clotilde Scalas (nota Tilde). Candidati consiglieri: Simone Monni, Antonio Cinus, Diana Monni, Francesca Corda, Antonello Frau, Giovanni Campus Jennifer Frigau, Nicola Maccioni, Jacopo Piu, Cesarina Lobina, Giulia Piu, Francesco Zuncheddu.

La lista "Nuovi orizzonti per Burcei" è stata presentata nei giorni scorsi assieme al programma. «C'è, da parte di tutti, l'impegno di affrontare i problemi reali del paese- dice il candidato a sindaco Marcello Malloru. La lista si caratterizza per la varietà delle competenze: lavoratori, diplomati, laureati e studenti che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie esperienze per costruire un progetto amministrativo serio e vicino alle esigenze della comunità.Tra i progetti, il programma prevede un intervento immediato sul decoro urbano, attraverso un piano di pulizia delle strade, urbane e rurali, sfalcio dell'erba e sistemazione delle buche». Aggiunge Marcello Malloru: «Ci sono i fondi per gli asfalti e per la realizzazione della caserma dei carabinieri. Ma non ci fermiamo qui! Il nostro obiettivo è ridare un’identità a Burcei. Lo faremo ripartendo da un simbolo: *la nuova Piazza Repubblica con la sua Fontana storica. Vogliamo ripristinare quello scorcio di storia e restituire ai burcesi una piazza vera, nel senso più stretto del termine. La piazza Repubblica riprenderà il suo ruolo storico. Non un incrocio, non un non-luogo, ma una piazza dove tornare a tessere quelle relazioni di comunità che da troppo tempo non ci appartengono più. Non promettiamo soluzioni facili, ma impegno, serietà e lavoro concreto per Burcei».

Questi i componenti la Lista "Nuovo orizzonti per Burcei". Candidato sindaco Marcello Malloru. Candidati consiglieri: Tiziana Asuni, Stefano Lecca, Ivan Lobina, Sandro Melis, Nicola Marcia, Matteo Monni, Davide Mucelli, Jonata Mucelli, Sara Perra, Davide Quarto, Daniele Zuncheddu, Sofia Zuncheddu.

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