Il disegno di legge costituzionale per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione si avvicina al via libera definitivo.

La Camera, in seconda lettura, ha appena approvato (425 voti a favore, 1 astenuto) il testo che introduce il riferimento all’Insularità in un nuovo comma da inserire nell’articolo 119 della Carta (“La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’Insularità”).

Trattandosi di una modifica della Costituzione, il procedimento legislativo è aggravato, quindi il testo ritornerà in Senato e poi di nuovo a Montecitorio per la quarta e definitiva lettura, forse già prima dell’estate.

