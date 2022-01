Dopo il via libera della commissione Affari costituzionali, arriva anche in Aula a Montecitorio il disegno di legge di iniziativa popolare per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione.

Il provvedimento approderà tra i banchi dei deputati a marzo, anche se ancora non è stato fissato il giorno. “La calendarizzazione - ha spiegato l’ex coordinatore regionale della Lega e deputato Eugenio Zoffili - è avvenuta su espressa richiesta in Ufficio di presidenza del nostro capogruppo Riccardo Molinari”. “Si tratta – ha aggiunto – di un provvedimento fondamentale per consentire in particolare alla Sicilia e alla Sardegna, e più in generale a tutti i territori insulari, di godere finalmente delle medesime opportunità di tutto il resto d'Italia, rimuovendo le diseguaglianze che finora ne hanno frenato le potenzialità e favorendo in questo modo la crescita di tutto il Paese”. “Ora auspico che come già avvenuto in Senato – la conclusione – anche l'aula della Camera approvi all'unanimità l'inserimento in Costituzione di questo principio, che va a compensare gli svantaggi strutturali dei territori insulari".

