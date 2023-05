In attesa delle elezioni comunali, fissate per il 28 e 29 maggio, Tortolì esprime un sindaco in Lombardia. È Adriano Piras, 45 anni, che oggi è stato confermato alla guida di Mezzanino, paesello di 1.300 anime nell’Oltrepò Pavese.

Alle urne si è registrata un’affluenza del 60 per cento, con il 90 per cento di preferenze.

«La dedica è per il popolo sardo e, in particolare, per la mia Tortolì dove rientro non appena mi è possibile», sono state le prime parole di Piras, che ha guidato l’unica lista in campo: “Mezzanino in grande”.

Professione ristoratore, abita nella frazione di Tornello insieme alla moglie Elena e ai suoi figli, Manuel e Maya. «Già durante il primo mandato ho avuto l’idea di formalizzare un gemellaggio con il Comune di Tortolì. Poi, anche a causa della pandemia, la procedura si è arenata e ora sarà uno dei miei primi obiettivi. Osservo con attenzione l’evoluzione della campagna elettorale di Tortolì e aspetterò l’elezione del nuovo sindaco con il quale prenderò subito contatto per riaprire il discorso del gemellaggio».

Dai seggi il gruppo di Piras si è trasferito nel locale di sua proprietà, il ristorante dell'Angelo, a Mezzanino. Ad attendere il sindaco, fra gli altri, anche il cantante sardo Pago.

© Riproduzione riservata