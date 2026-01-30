Ilaria Salis: «I soldi per il Ponte a Sicilia, Sardegna e Calabria. Salvini metta da parte l’ego»L’eurodeputata Avs: «La popolazione colpita del maltempo merita la massima tutela. Presentata un’interrogazione urgente per i fondi a Bruxelles
«La situazione a Niscemi in Sicilia è catastrofica, e la popolazione merita la massima tutela. Il Governo, e in particolare Salvini, non antepongano il proprio ego politico al benessere dei cittadini».
Lo scrive su X l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Aggiungendo: «Le risorse già destinate al controverso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina vengano invece destinate a Niscemi ed impiegate per la ricostruzione dei territori devastati dal ciclone Harry, in Sicilia, Calabria e Sardegna. Quanto stanziato finora è chiaramente insufficiente: serve un impegno ben più consistente», aggiunge Salis.
«Ieri ho anche firmato un'interrogazione parlamentare promossa dal mio collega siciliano Leoluca Orlando (Avs) per sollecitare lo stanziamento di fondi europei», conclude l'eurodeputata.
(Unioneonline)