Il presidente della Regione, Christian Solinas, si è sposato stamattina alla basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari con Magda De Miranda, di professione avvocato.

Lui è arrivato in chiesta su una Bentley, lei su una Rolls Royce. Ad attenderli 250 invitati, accesso bloccato a chi non era in lista.

La messa è stata celebrata dall'arcivescovo Giuseppe Baturi, con l’accompagnamento musicale di Maria Giovanna Cherchi.

Presenti molti consiglieri regionali ed esponenti del Partito Sardo d'Azione - lo stesso di Solinas - ma anche l'ex presidente della Regione Federico Palomba. Assente – per precedenti impegni – Matteo Salvini.

A seguire, il pranzo in un noto ristorante cagliaritano con le regole anti Covid: Green pass o prova del tampone negativo per tutti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata