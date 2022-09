Un intergruppo parlamentare per la Sardegna.

Lo costituiranno i parlamentari Fdi eletti nell’Isola (7 su 16, non tutti propriamente sardi visto che c’è anche l’ex presidente del Senato Marcello Pera) e i quattro sardi di seconda generazione eletti sempre nel partito di Giorgia Meloni.

Ce ne sono 4: a Montecitorio sono stati rieletti Mauro Rotelli, viterbese originario di Alghero, iscritto al circolo Sardi in Tuscia e Gianluca Vinci, di Reggio Emilia ma originario di Arbus. Prima volta in Parlamento invece per Stefano Maullu, originario di Ruinas, e Fabio Petrella, presidente di Confartigianato Moda originario di Bonorva.

Ad annunciare la formazione dell’intergruppo è Salvatore Deidda, deputato confermato in queste ultime elezioni. “Costituiremo – ha detto – un intergruppo di lavoro parlamentare in cui inviteremo anche i parlamentari degli altri partiti, in modo da concordare le iniziative politiche più importanti per l’Isola”.

