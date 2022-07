"Mai come in queste elezioni il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell'altra, il pareggio non è contemplato. Non c'è pareggio, o vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale, in corso alla Camera. "La scelta è fra noi e Meloni".

"A chi ha tentazioni" di tornare col M5s, "a chi dice 'ripensiamoci' l'invito è a guardare a cosa pensano gli elettori, il loro giudizio è lapidario". Bisogna "parlare con quei soggetti che non fanno parte del trio della irresponsabilità" cioè Fi, Lega e M5s: "La legge elettorale non postula coalizioni, ma semplicemente delle alleanze elettorali e credo che andare a siglare delle alleanze elettorali è importante e fa la differenza e noi ci dobbiamo provare".

Quanto alla questione della premiership “derubrichiamo questa assurda discussione ma, se serve, assumo il ruolo di front-runner della nostra campagna elettorale, questa responsabilità, con la massima determinazione", ha aggiunto Letta.

"Meno tempo si passa a litigare e meglio è, sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema. Chi prende un voto in più sceglie, vince e governa”, è il parere del leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5: "Stamattina riunisco tutti i ministri e i governatori della Lega perché c'è il taglio dell'Iva sul pane, pasta, riso, latte, frutta e verdura che si può ottenere già questa settimana. Di questo mi vorrei occupare. Passare le giornate su leadership, collegi e candidature mi sembra tempo perso".

Sul punto entra a gamba tesa anche il numero uno di Azione Carlo Calenda: "Noi pensiamo ad governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese".

