Fine settimana decisivo per la formazione della giunta regionale guidata da Alessandra Todde.

Mancano pochi giorni a martedì 9 aprile, giorno in cui si terrà la prima seduta di insediamento del Consiglio regionale, verrà presentata la giunta al completo e sarà eletto il presidente dell'Assemblea. E per chiudere il cerchio – la quadra sarebbe vicinissima - sono frenetici i colloqui tra la governatrice e le forze politiche del campo largo per i nomi giusti, che coniughino rappresentanza territoriale e di genere.

Oggi il Pd, primo partito della coalizione alle prese con la scelta definitiva dei propri rappresentanti in giunta, prosegue i suoi colloqui interni e riunisce nel pomeriggio online i consiglieri eletti che faranno parte del gruppo in Aula per concludere l'esame della proposta di composizione della giunta riferita dalla delegazione, prima di condividerla con i componenti della direzione regionale, convocata per lunedì pomeriggio a Oristano.

Le certezze, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sono la presidenza del Consiglio regionale al segretario dem Piero Comandini e la vice presidenza della giunta all'assessore della Programmazione e bilancio, ormai certo, Giuseppe Meloni, presidente regionale del partito. E poi l’assessorato all’Industria a Emanuele Cani, ex deputato e già segretario regionale, e all’Ambiente Matteo Muntoni.

Due le caselle per il M5s: Sanità, con una figura probabilmente tecnica, e Lavoro, e resta l'incognita della consigliera più votata, Desirè Manca. L'altra certezza è l'esponente di Avs Antonio Piu ai Lavori pubblici. Urbanistica e Trasporti dovrebbero essere in quota Todde, e si profilano scelte tecniche. Ai Progressisti dovrebbe andare l’Agricoltura con Gianfranco Satta, la lista Uniti per la Todde dovrebbe indicare una donna per gli Affari Generali. La Cultura va verso Sinistra Futura, si fa il nome di Giuliana Altea.

Al M5s anche due incarichi fiduciari. Luca Caschili come capo di gabinetto della presidente e Jacopo Gasparetti responsabile della comunicazione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata