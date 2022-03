Sì alla verifica di Giunta ma solo dopo la sottoscrizione di un patto di legislatura tra tutte le forze politiche del centrodestra. Lo ha dichiarato lo stesso presidente della Regione, Christian Solinas, al termine del vertice di maggioranza di Villa Devoto. “Entro questa settimana si terranno incontri bilaterali con le forze politiche e i gruppi – ha annunciato – dopodiché si arriverà alla stesura di un documento condiviso (il patto di legislatura) all’esito della quale ci sarà la sottoscrizione e la rivisitazione della squadra di Giunta”.

La misura della verifica “scaturirà dal perimetro del patto di legislatura, nel senso che la squadra sarà assolutamente coerente con gli obiettivi che ci si darà nelle linee di governo per questi ultimi due anni”. In ogni caso “saranno individuate le persone migliori nei ruoli più importanti”.

Su quali temi sarà focalizzato il patto di legislatura? “La maggioranza ha definito in questa sede l’idea di un documento che porti a concentrarci su tre o quattro temi fondamentali per il rilancio dell’Isola, all’indomani del periodo della pandemia, ma anche del conflitto in Ucraina che ci porta a rivedere l’ordine delle priorità, penso al tema dell’energia e alle imprese e al comparto primario che hanno subito fortissime penalizzazioni a causa del rincaro dei costi dei carburanti, mangimi e materie prime”.

