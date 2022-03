È ufficiale: domani non ci sarà alcun vertice di maggioranza. Per discutere di rimpasto, i coordinatori dei partiti di centrodestra sono stati convocati dal presidente della Regione Christian Solinas per lunedì 28 marzo a Villa Devoto.

Si tratta del terzo rinvio consecutivo – e legato all’indisponibilità di almeno uno dei coordinatori di partito - dopo le convocazioni di lunedì 14 e giovedì 17. Una settimana in più che consentirà al governatore di ragionare sulle due ipotesi in campo: mini tagliando, con una o massimo due sostituzioni, oppure azzeramento totale dell’Esecutivo seguito comunque da molte conferme.

