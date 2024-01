«Per noi la candidatura di Bardi in Basilicata non è in discussione è basata sui dati del lavoro svolto e del consenso raccolto. Sono certo che avremo una candidatura unica anche in Sardegna perché la solidità del governo e i doveri oggi da affrontare non consentono spaccature». Il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, parla degli equilibri del centrodestra in vista delle Regionali, mentre è in corso il consiglio federale della Lega a Milano, nella sede di via Bellerio.

«Manca ancora qualche giorno alla presentazione delle candidature», aggiunge Gasparri, «e come in altre occasioni, all'ultimo ci sarà la quadra in Sardegna così come la conferma di Bardi».

Il forzista ha confermato la disponibilità a un mandato bis anche dell'altro governatore azzurro, Alberto Cirio in Piemonte: «Ha fatto un lavoro ottimo che nessuno mette in discussione, anzi stentano a trovare avversari».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata