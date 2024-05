«Ilaria Salis è l’unica candidata che non può fare campagna elettorale, noi dobbiamo riempire questo vuoto». Così Giuliana Sgrena, nella nota diffusa da Sinistra Italia-Avs per lanciare anche in Sardegna la candidatura della 39enne italiana attualmente ai domiciliari in Ungheria, dove è sotto processo con l’accusa di aggressione a due militanti neonazisti.

Domani, domenica 26 maggio, a Cagliari si terrà una serata (alle ore 18 al Centro Comunale d’Arte e Cultura Exma in via San Lucifero 71) una serata organizzata da Sinistra Italiana, partito fondatore di AVS, insieme al Comitato sardo per l’elezione di Ilaria Salis composto, «da singole personalità, movimenti, partiti e organizzazioni sindacali e sociali che ritengono che il trattamento riservato alla Salis nell’Ungheria di Viktor Orbán sia lo stesso riservato a chiunque si opponga ai rigurgiti di rinascita delle estreme destre xenofobe e neofasciste in tutta Europa».

#iostoconilaria è il titolo della serata, cui parteciperanno, tra gli altri il padre della 39enne, Roberto Salis, e Nicola Fratoianni, parlamentare Avs e segretario nazionale di Sinistra Italiana.

