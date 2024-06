«A sentirmi presa in giro sono io, Antonella Zedda, presa in giro come sarda, come parlamentare, come rappresentante delle Istituzioni».

Sul caso rinnovabili interviene Antonella Zedda, vicecapogruppo al Senato per Fratelli d’Italia e coordinatrice regionale FdI in Sardegna. «Oggi la Presidente Todde dichiara di sentirsi presa in giro dal Governo Nazionale, la domanda che le pongo è: “Presidente Todde, qual è stata la proposta che la Regione Sardegna ha fatto sul tavolo istituzionale, cioè quello della Conferenza Stato Regioni, in cui ha ricevuto un no da parte del governo nazionale?". A noi risulta che la presidente Todde, come Regione, l'assessore Cani come presidente della Caes e componente della stessa, non abbiano ancora depositato nessun tipo di controproposta, dopo l’invio della proposta di modifica che il governo ha trasmesso - prosegue -. Anzi, mi risulta che abbia ricevuto da parte del governo nazionale attenzione su due punti, che informalmente ha fatto pervenire al governo nazionale e che il governo nazionale ha scelto di inserire all'interno del decreto pur non avendolo concordato con il resto delle Regioni. Dimostri la presidente Todde, documenti alla mano, che la Regione Sardegna ha fatto una controproposta e che il governo nazionale l’abbia respinta. Dimostri che si oppone fortemente a qualcosa che da viceministro ha voluto senza tentennamenti. Dimostri la Todde che la Stato Regioni ha mandato un documento ufficiale al quale lei e l'assessore Cani si sono opposti».

«Non può farlo, perché sa bene che ci sono tutte le altre Regioni di Italia che possono testimoniare il contrario rispetto a ciò che sta affermando e sa bene, perché sta mentendo sapendo di mentire, che le interlocuzioni con lo Stato sono state tutte produttive e collaborative. La Presidente dismetta perciò i panni della campagna elettorale perenne e inizi a governare la Sardegna. Ci sono le elezioni Europee, lo sappiamo tutti, ma i sardi attendono fatti, non sterile propaganda a 5 stelle. La Todde abbia rispetto per l'istituzione che rappresenta e non offenda la Conferenza Stato Regioni», conclude Zedda.

«La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, quando parla di rinnovabili mente sapendo di mentire – fa eco il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Satta – Si dichiara offesa dal governo nazionale ma in verità la Regione Sardegna da lei presieduta non ha ancora depositato nessun tipo di controproposta, dopo l’invio della proposta di modifica che il governo ha trasmesso. La Todde, invero, deve ancora dimostrare che la Conferenza Stato Regioni abbia mandato un documento ufficiale al quale lei si è opposta. Sarebbe perciò bene che la presidente della Sardegna uscisse dalla fase della propaganda politica e mostrasse invece un rispetto istituzionale che, alla prova dei fatti, ancora le manca del tutto».

