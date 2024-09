La maggioranza di centrosinistra e Movimento Cinquestelle è riunita con la presidente della Regione Alessandra Todde per fare il punto sulle azioni della Giunta contro la speculazione energetica - compresa l’individuazione delle aree idonee per gli impianti eolici e fotovoltaici - e sull’iter del ddl funzionale al commissariamento delle Asl.

Al vertice del Campo largo - in corso nel palazzo del Consiglio regionale - partecipano i capigruppo, i segretari dei partiti e gli assessori. La governatrice ha voluto riunire gli alleati anche per trovare una convergenza in vista del passaggio in Consiglio del ddl di attuazione del decreto Aree idonee e dell’approdo in Consiglio della Pratobello 24.

Sulla proposta di iniziativa popolare il centrodestra ha annunciato che chiederà l’ingresso in Aula con la procedura d’urgenza, senza passare per le commissioni. La maggioranza invece non è d’accordo, ma sarà difficile non tenere conto del sostegno alla Pratobello che arriva anche da sindaci del centrosinistra.

Dopo il vertice Alessandra Todde è attesa alla Fiera per incontrare i sindaci del sud Sardegna sul percorso di definizione delle aree idonee e non idonee. Su questo, questo pomeriggio gli assessori a Industria, Ambiente e Enti locali.

