Si attesta al 17,12% alle ore 12 (quando manca solo Suni) l'affluenza per le elezioni in 148 comuni della Sardegna chiamati al voto. La precedente tornata, alla stessa ora, si era registrato il 16,27%.

Di seguito le percentuali suddivise per provincia.

I dati dei principali centri: Quartu 12,83%, Sanluri 18,58%, Sestu 12,88%, Porto Torres 16,55%, Tempio 19,73%.

Le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. La sfida più attesa a Quartu, ma riflettori puntati anche su Sestu, Sanluri, Tempio e Porto Torres. Nei centri sopra i 15mila abitanti è previsto il ballottaggio il 21 e 22 giugno in caso nessun candidato superi il 50% dei voti.

La distribuzione territoriale dei Comuni al voto conferma il peso delle aree interne: 37 comuni nell'Oristanese, 27 nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 in quella di Sassari, 20 nel Nuorese, 13 nella Gallura, 11 nel Medio Campidano, 7 in Ogliastra e 6 nel Sulcis Iglesiente.

Uno dei temi più critici di questa tornata riguarda i piccoli comuni dove è stata presentata una sola lista, 62 in tutto. Qui il candidato sindaco sfida l’astensionismo: l'elezione è valida se partecipa al voto almeno il 40% degli elettori iscritti e la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi. In caso di mancato raggiungimento di queste soglie si va al commissariamento.

L’elenco completo

Città metropolitana di Cagliari

Quartu Sant’Elena, Sestu, Ballao, Burcei, Dolianova, Domus de Maria, Elmas, Escolca, Goni, Guamaggiore, Mandas, Maracalagonis, Muravera, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Sadali, San Basilio, Serdiana, Settimo San Pietro, Silius, Suelli, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villaputzu.

Sulcis Iglesiente

Giba, Musei, Piscinas, Santadi, Tratalias, Villamassargia.

Medio Campidano

Sanluri, Barumini, Gonnosfanadiga, Guspini, Lunamatrona, Pabillonis, Segariu, Siddi, Tuili, Ussaramanna, Villanovafranca.

Provincia di Oristano

Abbasanta, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baressa, Busachi, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogoro, Montresta, Neoneli, Norbello, Nurachi, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sennariolo, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Suni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant'Antonio, Zeddiani.

Provincia di Nuoro

Atzara, Austis, Birori, Bortigali, Desulo, Gavoi, Lei, Lodè, Mamoiada, Noragugume, Ollolai, Olzai, Onifai, Osidda, Ottana, Posada, Seulo, Tiana, Tonara, Torpè.

Ogliastra

Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Loceri, Urzulei, Ussassai.

Gallura Nord-Est Sardegna

Tempio Pausania, Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, San Teodoro, Sant'Antonio, Santa Teresa.

Città metropolitana di Sassari

Porto Torres, Bessude, Bonnanaro, Bottidda, Bultei, Burgos, Cossoine, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Nule, Nulvi, Osilo, Ossi, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Tergu, Thiesi, Usini, Valledoria, Viddalba.

(Unioneonline)

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