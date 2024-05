Alla competizione elettorale dell'8 e del 9 giugno, Golfo Aranci corre con una sola lista. Alle 12, termine ultimo per la presentazione delle liste, l'unica depositata è SìAmo Golfo Aranci Rudalza, a sostegno della candidatura a sindaco del consigliere regionale ed ex sindaco del paese per dieci anni fino al 2019, Giuseppe Fasolino.

Era già pronta, con dodici aspiranti consiglieri comunali schierati, la lista civica Insieme per te, e per Albino Fasolino sindaco, ma depone le armi e rinuncia alla corsa alle comunali. «Alla fine, di comune accordo con tutta la lista già pronta di dodici candidati, i nostri parenti e i nostri fedelissimi sostenitori, abbiamo serenamente deciso di non essere più il parafulmine di nessuno e di non creare ulteriori divisioni all'interno del paese», scrive l'ex aspirante sindaco, Albino Fasolino.

«Nel lungo percorso abbiamo anche constatato che alcuni personaggi che si professano amici andavano cercando fortuna in altre fantomatiche liste», continua. E aggiunge: «Abbiamo anche aperto un dialogo trasparente e leale con il gruppo di maggioranza uscente ma abbiamo constatato che nessuno di loro aveva più la forza di candidarsi per un nuovo progetto politico, abbiamo lavorato per la costruzione di un programma valido e alternativo per Golfo Aranci senza pensare alle poltrone o ai personalismi di molti».

Pur convinti di essere l'unica alternativa politica organizzata e rispettata e ritenendo che il paese abbia bisogno di prendere coscienza che occorre discutere di idee e non di fantomatici nemici, conclude Albino Fasolino, «non vogliamo avere più nulla a che fare con saltimbanco privi di dignità e con opportunisti validi per tutte le stagioni».

© Riproduzione riservata