Si è svolta oggi, «in un clima positivo e di piena collaborazione», la prima riunione del tavolo programmatico delle forze della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche.

Un confronto «concreto, che parte dal lavoro comune già sviluppato in Parlamento e dalle proposte avanzate in questi anni dalle diverse forze politiche anche non presenti in Parlamento», si legge in un comunicato congiunto delle forze della coalizione, di cui fa parte anche Italia Viva.

Il lavoro entrerà nel vivo con la realizzazione di dieci tavoli tematici che dai prossimi giorni lavoreranno con i rappresentanti delle forze politiche.

L'obiettivo condiviso, si legge nella nota, è «concludere questa prima fase per la fine di novembre, per definire le basi di un progetto di governo per l'Italia, fondato sulle priorità economiche, sociali e democratiche del Paese».

Alla riunione hanno partecipato i capigruppo parlamentari e i rappresentanti delle forze politiche che prendono parte al percorso: per il Partito Democratico Chiara Braga e Francesco Boccia; per il Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini; per Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella e Peppe De Cristofaro; per Italia Viva Casa Riformista Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. Presenti inoltre Benedetto Della Vedova per +Europa, Bruno Tabacci per Più Uno, Marco Mistretta per Progetto Civico per l’Italia e Gerardo Labellarte per il Psi.

(Unioneonline)

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