Cresce l’attesa per la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso presentato dalla Sardegna per quanto riguarda il caso della decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde.

Che, proprio oggi, a margine della seduta della commissione speciale sulla legge statutaria, ha voluto sottolineare che «la Consulta si esprimerà sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione, la mia posizione personale non c’entra».

La commissione speciale (foto Murgia)

E questo, ha aggiunto,«lo dico in modo forte e chiaro: la Corte si limita a delineare le attribuzioni della Regione e dello Stato. Diverso, invece, sarà il percorso che verrà fatto all’interno dei tribunali». In ogni caso, ha dichiarato la presidente, «questa legislatura sta lavorando nel pieno dei suoi poteri e con un Consiglio regionale che collabora e porta avanti un’azione legislativa, penso al ruolo che dovremo svolgere assieme in occasione della prossima Finanziaria, penso a tutto ciò che portiamo avanti sui temi della sanità, dei trasporti, del comparto unico. Questo interessa ai sardi, non la decadenza che pare una discussione più legata ai palazzi che alle persone comuni».

