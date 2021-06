Giuseppe Conte riconosce che l’Italia ora sta “correndo” nella campagna vaccinale, ma difende il lavoro fatto dall’ex commissario all’Emergenza Domenico Arcuri.

"Ora si può completare il piano vaccinale. Stiamo correndo e Draghi ha un’importante missione, non solo sui vaccini ma anche sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr)”, spiega l’ex presidente del Consiglio.

"Adesso le aziende farmaceutiche stanno mettendo a disposizione i vaccini”, sottolinea però il leader M5S, “con Arcuri ho subito moltissimi attacchi strumentali, ma già allora eravamo primi in Europa. Adesso si corre di più perché abbiamo più vaccini a disposizione”.

La pensa diversamente Matteo Renzi, che oggi in un post su Facebook rivendica la sua decisione di far cadere il governo: “Con il Generale Figliuolo al posto di Arcuri non solo è cambiato il ritmo delle vaccinazioni ma si sono anche risparmiati 345 milioni di euro tra primule e acquisti vari. Abbiamo preso tanti insulti durante la crisi di governo ma chi è in buona fede oggi deve ammettere che ne valeva la pena”, afferma il leader di Italia Viva.

