«Sono molto rispettoso della specificità della Sardegna, delle sue istanze di Regione autonoma che vuole scegliere il suo destino senza essere condizionata da Roma».

Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il punto stampa organizzato durante la sua visita al mercato di Campagna Amica di Coldiretti a Pitz’e Serra, a Quartu. Tappa che arriva dopo l’incontro con gli operatori del mercato di San Benedetto, a Cagliari.

Conte è nell’Isola per spingere la candidata del Campo largo Alessandra Todde. E sottolinea: «L’alleanza Pd-5 Stelle in Sardegna è sicuramente un esperimento che portato a un progetto serio, credibile, con forze progressiste e civiche che hanno lavorato intensamente per un programma coeso e con obiettivi condivisi».

Il leader pentastellato sottolinea che Alessandra Todde è stata scelta dalle forze della coalizione in Sardegna, «in piena autonomia. E lei è la migliore interprete della coalizione, di cui noi come M5s siamo orgogliosi: è seria, competente, capace e onesta».

Critiche anche all’azione di governo sull’autonomia differenziata: «Questo governo per accontentare tutti gli alleati sta sfasciando il Paese».

