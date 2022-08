Addio al veleno alla Lega da parte del consigliere regionale Annalisa Mele che ufficializza il passaggio ai Riformatori, che ora hanno i numeri per ricostituire un gruppo autonomo nell'assemblea regionale.

Mele, originaria di Bonarcado, non nasconde il malcontento dell'ultimo periodo e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Lascio la Lega, in cui ho militato dal 2014, perché estromessa, da oltre un anno dall’attività politica provinciale ed in ultimo dalle consultazioni relative alle amministrative di Oristano. Le stesse sono state condotte dal segretario regionale e dal coordinatore provinciale che, di fatto, mi hanno delegittimato sul territorio senza alcuna motivazione, più volte richiesta, con i risultati a tutti noti. Non mi è rimasta altra scelta che andar via; decisione attuata, soprattutto, nel rispetto degli elettori che mi hanno dato fiducia".

Le motivazioni dell'adesione ai Riformatori: "Aderisco ad un partito politicamente e culturalmente affine agli ideali per cui mi sono battuta in questi anni: Regionalismo, Autonomismo, Federalismo. Un partito che ha lavorato alacremente e che si è impegnato per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione e continuerà a lavorare sodo in questa prospettiva, in ottiche di alleanze aperte alle persone di buona volontà. Lavorerò quindi con rinnovato entusiasmo e determinazione nel gruppo dei Riformatori Sardi, per rivendicare, con forza, i diritti dell’Isola a Roma, partendo dai nostri territori, soprattutto su temi che mi sono particolarmente cari, ovvero quelli legati alla sanità, alla solidarietà, al mondo agropastorale, al turismo e alla cultura".

La Lega vede così assottigliarsi il numero dei suoi rappresentanti in Consiglio, ora 6, e potrebbe mettere a rischio gli equilibri in giunta, dove per ora conta tre assessori.

© Riproduzione riservata