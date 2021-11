C’è una data per il rinnovo dell’Ufficio di presidenza e delle commissioni del Consiglio regionale. Per eleggere il primo – di cui fanno parte i vicepresidenti, i questori e i segretari – l’Aula si riunirà nella mattinata di martedì 23 novembre, di pomeriggio si provvederà invece a ricostituire i parlamentini. A norma di regolamento, i capigruppo dovranno far pervenire le designazioni dei consiglieri nelle commissioni entro venerdì 19 novembre alle 18. Per il 17 alle 17.30 è convocata comunque una capigruppo per definire tutti i dettagli.

La maggioranza avrebbe anche raggiunto un accordo politico sui presidenti dei sei parlamentini. Il Psd’Az dovrebbe arrivare a guidarne due, compresa la terza (Bilancio), gli alleati di Lega, Forza Italia, Udc e Fratelli d’Italia avranno una presidenza a testa.

