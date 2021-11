Il Consiglio regionale ha confermato l’ufficio di presidenza rieleggendo questa mattina i due vice presidenti Giovanni Antonio Satta (Misto) e Piero Comandini (PD): per il primo sono state espresse 26 preferenze, per il secondo 24.

Al termine della votazione si è tenuta anche l'elezione del collegio dei Questori, che sarà composto da Giorgio Oppi dell'Udc (34 voti), Nanni Lancioni del Psd'Az (34) e Antonio Piu dei Progressisti (28).

Carla Cuccu (Misto) è stata eletta alla segreteria dell’Assemblea con 22 voti.

Nel corso delle elezioni non era presente il governatore Christian Solinas, per inderogabili impegni.

La seduta è stata aperta ricordando la giornata internazionale contro la violenza sule donne, in programma per domani 25 novembre, e a cui il Consiglio aderisce con un gesto simbolico colorando di rosso il palazzo di via Roma.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata