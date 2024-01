Maria Amelia Lai lascia il suo incarico di presidente di Confartigianato Imprese Sardegna per candidarsi alle prossime elezioni regionali. Fino all’elezione del nuovo presidente sarà il cagliaritano Fabio Mereu a rappresentare l’associazione.

Le dimissioni sono state presentate questa mattina.

«È stato un vero piacere lavorare con tutti voi, ma non finisce qui – ha commentato Lai - Cercherò di mettere a frutto tutto ciò che ho imparato in associazione, per rimanere punto di riferimento per tutti gli artigiani sardi e per il grande mondo di professionalità ed umanità che ci circonda». «Sono certa che l’associazione continuerà a lavorare con la determinazione che l’ha sempre contraddistinta – ha concluso Maria Amelia Lai – con il riconosciuto spirito di gruppo e lavoro di squadra, nell’esclusivo interesse delle imprese artigiane».

(Unioneonline/s.s.)

