«Noi non abbiamo necessità di presentazioni, abbiamo amministrato Alghero per circa due consiliature e in quei 10 anni abbiamo cambiato il volto della città. Abbiamo investito oltre 160 milioni di euro, abbiamo realizzato oltre 140 opere pubbliche a partire dalla Pietraia per arrivare al Centro Storico e piazza Sulis, i musei e tutto ciò che voi oggi vedete. Oggi sembra normale ma allora era straordinario. Da quello straordinario, oggi ripartiamo». Così il candidato sindaco Marco Tedde ha aperto questa mattina la presentazione del programma della coalizione di centrodestra, liberale, sardista e civica al chiostro di San Francesco gremito di simpatizzanti, curiosi e alla presenza di tutti i rappresentanti dei partiti, compreso il candidato alle elezioni Europee Michele Cossa e il segretario del partito dei Riformatori Sardi Aldo Salaris. Il programma elettorale è pronto da tempo, ma aperto ai contributi di tutti.

«È imprescindibile muoversi nell'ottica territoriale che comprenda, oltre che la prevista città metropolitana di Sassari anche Olbia e la Gallura. Costituendo insieme quella massa critica capace di attivare progetti a breve, medio e lungo periodo. Risvegliando l’orgoglio della classe dirigente della Provincia di Sassari e convocando, all’occorrenza, i Consigli Comunali del territorio sotto i palazzi del potere cagliaritani. Senza timori reverenziali».

«In questa visione di sviluppo e di “riscossa” - ha proseguito Tedde - è necessario dare priorità assoluta alla crescita dell’economia e delle imprese di Alghero quale leva strategica per generare occupazione e benessere diffuso, individuando puntualmente le linee d'azione su cui s'intende e si deve intervenire, ad iniziare dal ruolo delle Istituzioni e degli apparati comunali». Tra le priorità il Puc, la delega assessoriale alle Politiche giovanili e l’istituzione dell’Ufficio giovani per valorizzare i talenti imprenditoriali e culturali cittadini.

